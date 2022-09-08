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Четверг, 8 сентября 2022, 13:49 мск

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Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Европа пережила самое жаркое лето за историю наблюдений. Как сообщает европейская служба наблюдений за изменениями климата Copernicus, средние температуры были самыми высокими как за август, так и за все лето, превысив на 0,4°C предыдущий рекорд. Он был установлен в 2021 году. Температура воздуха была примерно на 1,34 °C выше среднего показателя за сезон 1991-2020 годов, – добавили в «Копернике». Только в августе температура была самой высокой из зарегистрированных, то есть на 1,72 ° C выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

«Интенсивная серия волн тепла по всей Европе в сочетании с необычными засушливыми условиями привела к экстремальному лету с рекордно высокими температурами, засухами и пожарами», – говорится в заявлении Фрейи Вамборг, научного руководителя Европейского института. «Засуха и пожары во многих частях Европы по-разному повлияли на общество и природу», – отметила она, напомнив, что предыдущему рекорду было всего год.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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