В ЕС посчитали, сколько дней нужно проработать, чтобы оплатить только коммунальные счета

В странах ЕС посчитали, сколько должен проработать человек, чтобы иметь возможность оплатить только свои коммунальные счета.

По данным Европейской федерации профсоюзов, работник, получающий минимальную заработную плату, должен отработать 30 дней – этих денег хватит на отопление и свет во Франции, Румынии и Венгрии. А в Греции и Нидерландах для того, чтоб оплатить коммуналку, придется отработать уже 54 и 48 дней соответственно. В Чехии человек, получающий минимальную зарплату, должен отработать 65, чтоб хватило на коммуналку.

Но не все страны ЕС устанавливают минимальную заработную плату для своих компаний, поэтому Европейская федерация профсоюзов провела такой же «коммунальный расчет» средней заработной платы. В результате оказалось, что во Франции человеку для оплаты счетов надо отработать 20 дней, в Литве – 11 дней, в Люксембурге – 14 дней, в Греции – 36 дней, в Чехии – 33.

Из-за выросших цен средний французский работник должен работать на один день больше, чем в 2021 году, а итальянец – на 9 дней больше.

Париж, Елена Васильева

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