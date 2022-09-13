Французам не хватает 510 евро в месяц, чтоб жить прилично

510 евро – такой сумы в среднем французам не хватает ежемесячно, чтоб жить нормально. Об этом говорит социсследование покупательной способности Cofidis/CSA Research. Это рекордная сумма за восемь лет, уточняют авторы.

В отсутствии денег в нужном количестве французы винят галопирующую инфляцию. Мер поддержки от государства им уже недостаточно, чтоб считать свою жизнь достойной.

«Если бы французов была эта сумма, то они потратили б ее не на покупки «для удовольствия», а использовали бы ее прежде всего на основные расходы, такие как еда (53%) или энергия (29%)», – говорится в социсследовании.

Конкретно 82% французов отмечают рост цен на продукты питания (+12 пунктов по сравнению с 2021 годом), 80% цен на энергоносители (+8 пунктов) и 64% цен на транспорт (+21 пункт).

И оптимизма по поводу грядущего будущего у французов нет – 66% участвующих в исследовании считают, что их покупательная способность снизится в течение следующих 12 месяцев (+29 пунктов по сравнению с 2021 годом). А 53% считают, что их качество жизни ухудшилось (+14 баллов относительно аналогичного исследования от 2021 года).

Как логическое следствие, 59% французов сократили свои второстепенные расходы за последние 12 месяцев, чтобы справиться с инфляцией, 58% экономят, а 35% уже взяли кредит, чтобы оплачивать свое текущее потребление.

«Пессимизм французов перед лицом серьезности ситуации чувствуется во многом: они откладывают большие покупки, ограничивают себя в ежедневных покупках и пытаются найти решения, чтобы смягчить влияние инфляции», – комментирует Матье Эскарпит, директор по маркетингу в Cofidis France.

Париж, Елена Васильева

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