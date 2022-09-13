Экономично: после 22 часов в Париже не будут подсвечивать городские памятники, музеи, здания

Администрация Парижа приняла решение после 22 часов отключать подсветку памятников, музеев, зданий, в том числе исторических построек. Данная мера, о которой сообщила мэр Анн Идальго, призвана поддержать курс на экономию энергоресурсов.
По новому графику подсветки в Париже начнут жить с 23 сентября. Ранее сообщалось, что в режиме сокращенного потребления в темное время суток будет работать и Эйфелева башня.
Уточняется, что мэрия Парижа готова выйти с предложением начать освещать по сокращенной программе государственные памятники и здания, а также частную собственность.
Новая «экономичность» пока не коснется освещения улиц, уточняют в мэрии Парижа, потому что это напрямую связано с безопасностью.
Екатеринбург, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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