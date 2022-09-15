В Швеции ради экономии электроэнергии начали закрывать церкви

Чтобы сэкономить электроэнергию приход шведского региона Getinge-Oskarström закрывает три из семи своих церквей. Температуру в закрытых церквях необходимо снизить до 11 градусов, а в работающих церквях и приходских домах – до 18 градусов.

На официальном приходском сайте сообщается, что мера необходима для поддержки финансового баланса церковного бюджета.

«В связи с безудержным ростом цен на электроэнергию мы должны пересмотреть её Речь идет о сбалансированном бюджете. Кроме того, речь идет о солидарности с шведским обществом в целом», – рассказал викарий Getinge-Oskarström Йоахим Францен Шведскому радио, сообщает swedinfo.ru.

Ранее в шведских СМИ сообщалось о закрытии по той-же причине церквей в Воргордском приходе.

Стокгольм, Елена Васильева

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