Премьер-министр Финляндии «сглазила» свою шведскую коллегу

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поздравила свою шведскую коллегу Магдалену Андерссон с успехом на выборах, а буквально через три минуты после поспешного поздравления оппозиционный блок обогнал по подсчету голосов коалицию в главе с Магдаленой Андерссон. Как сообщает swedinfo.ru в 22-40, после публикации результатов экзитпол и первых данных шведской избирательной комиссии финская чиновница написала пост в Твиттере. «Мои самые тёплые поздравления социал-демократам с тем, что они стали крупнейшей партией на выборах. Мои самые сердечные поздравления Магдалене Андерссон с успехом на выборах!», – написала Санна Марин.

Но всего через три минуты появились новые данные избирательной комиссии: «Оппозиция обгоняет команду Андерссон – 49.2% против 49.1%».

Подписчики Санны Марин в Twitter быстро призвали её не сглазить и убеждали, что, возможно, ещё слишком рано слать поздравления. Но было уже слишком поздно.

В понедельник утром Санна Марин снова написала в Twitter – и уже тогда «успех на выборах» Магдалены Андерссон больше не упоминался.

Напомним, что в августе Санну Марин заподозрили в употреблении наркотиков, когда в социальные сети просочились фотографии с вечеринки, в которой участвовала чиновница. Участники мероприятия упоминала «какой-то порошок». Марин пришлось сдать тест на наркотики, чтобы доказать, что она не употребляет запрещенные вещества.

Стокгольм, Елена Васильева

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