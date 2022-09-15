В Швеции в IKEA впервые за 27 лет подорожали хот-доги

В Швеции в магазинах IKEA впервые за 27 лет подорожали хот-доги. Данное блюдо стоило пять крон с 1995 года, а теперь будет стоить 7 крон. При этом, вегетарианский хот-дог, наоборот, уценили – с десяти до пяти крон.

«Мы по-прежнему будем предлагать клиентам хот-доги по 5 крон, но вегетарианские, которые на самом деле является очень качественным продуктом. Я думаю, что теперь больше людей попробуют вегетарианские сосиски и поймут, насколько они хороши, но понятно, что всегда найдется кто-то недовольный. Поэтому мы продолжим предлагать традиционные жареные и вареные сосиски, возможность купить эти варианты всё еще существует. IKEA поставила перед собой чёткую и ясную цель: самое позднее к 2030 году стать полностью благоприятной для климата компанией. Поэтому мы постоянно работаем над уменьшением нашего воздействия на окружающую среду, и стремимся увеличить количество растительной пищи в нашим магазинах и кафе. Но мы знаем, что цена имеет решающее значение, когда люди хотят попробовать что-то новое», – говорит Маркус Карлссон, ответственный за питание в шведской IKEA, которого цитирует swedinfo.ru.

Стокгольм, Елена Васильева

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