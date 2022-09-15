В Европе задержали подозреваемого в отмывании 200 млн евро

В Европе полиция арестовала одного из главных подозреваемых в отмывании денег в Европе. Спецоперация была проведена на юге Испании, сообщает Европол.

Подозреваемый – британец ирландского происхождения. Ему может быть предъявлено обвинение в участии в отмывании более 200 миллионов евро. Мужчина был арестован «в результате операции международных правоохранительных органов, проведенной испанской гражданской гвардией. Также арестованы двое его сообщников – один Испании, другой – в Великобритании», – говорится в заявлении Европола.

Москва, Елена Васильева

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