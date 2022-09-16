Германия взяла под контроль все заводы «Роснефти» в стране

Правительство Германии поставило деятельность российского гиганта «Роснефть» в стране под надзор Федерального сетевого агентства. Как пояснило министерство экономики Германии, это было сделано с целью «обезопасить» национальное энергоснабжение.
По данным министерства экономики Германии, на «Роснефть-Германия» приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Германии.
«При такой опеке речь идет о реагировании на риски, которые влияют на безопасность поставок энергии в страну», – уточнили в министерстве финансов. Берлин намерен, в частности, «внести важный вклад в обеспечение будущего нефтеперерабатывающего завода в Шведте» на востоке страны, на границе с Польшей.
Этот крупный нефтеперерабатывающий завод контролируется российским нефтяным гигантом и обеспечивает поставки нефтепродуктов во все районы Берлина. Его деятельность сегодня сильно нарушена, так как правительство решило резко сократить импорт российской нефти. Берлин планирует полностью отказаться от него к концу этого года.
Таким образом, взяв площадку под контроль, немецкие власти смогут, например, сами управлять снабжением площадки нефтью от других поставщиков, помимо России.
В частности, передача под опеку касается дочерних компаний Rosneft Germany (RDG) и компании RN Refining & Marketing (RNRM), которым принадлежат доли в трех крупнейших НПЗ страны.
Берлин, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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