Германия взяла под контроль все заводы «Роснефти» в стране

Правительство Германии поставило деятельность российского гиганта «Роснефть» в стране под надзор Федерального сетевого агентства. Как пояснило министерство экономики Германии, это было сделано с целью «обезопасить» национальное энергоснабжение.

По данным министерства экономики Германии, на «Роснефть-Германия» приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Германии.

«При такой опеке речь идет о реагировании на риски, которые влияют на безопасность поставок энергии в страну», – уточнили в министерстве финансов. Берлин намерен, в частности, «внести важный вклад в обеспечение будущего нефтеперерабатывающего завода в Шведте» на востоке страны, на границе с Польшей.

Этот крупный нефтеперерабатывающий завод контролируется российским нефтяным гигантом и обеспечивает поставки нефтепродуктов во все районы Берлина. Его деятельность сегодня сильно нарушена, так как правительство решило резко сократить импорт российской нефти. Берлин планирует полностью отказаться от него к концу этого года.

Таким образом, взяв площадку под контроль, немецкие власти смогут, например, сами управлять снабжением площадки нефтью от других поставщиков, помимо России.

В частности, передача под опеку касается дочерних компаний Rosneft Germany (RDG) и компании RN Refining & Marketing (RNRM), которым принадлежат доли в трех крупнейших НПЗ страны.

Берлин, Елена Васильева

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