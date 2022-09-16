Французам, возможно, придётся обходиться без электричества по два часа в день

Гражданам Франции, возможно, придется обходиться зимой без электричества два часа в день.

RTE, оператор системы электроснабжения Франции, сообщил, как может выглядеть экстремальная зима по всей стране, поскольку жители готовятся к резкому повороту сезона после того, как Россия прекратила экспорт природного газа в страны ЕС.

В базовом сценарии проблем с поставками не будет, но более холодная зима, чем обычно, может привести к тому, что фабрики закроют некоторые из своих производственных линий или прекратят производство на один день в неделю.

Более экстремальный сценарий заключается в том, что добровольных сокращений от предприятий окажется недостаточно, и придется экономить уже на населении. Как рассказал BFMTV исполнительный директор RTE Томас Вейренк, домохозяйства могут отключать от электроэнергии на срок до двух часов по вечерам или рано утром.

По мнению Вейренка, наихудший сценарий «очень, очень маловероятен» и полное отключение сети невозможно.

Париж, Елена Васильева

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