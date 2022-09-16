Мужчина с ножом напал на полицейских в Лондоне

Двое полицейских получили ножевые ранения в центре Лондона, напавший на них мужчина арестован. Инцидент произошел возле Вестминстерского дворца.

Согласно заявлению лондонской полиции, нападение произошло около 7 утра возле Лестер-сквер, недалеко от Букингемского и Вестминстерского дворца, когда тысячи британцев выстроились в очередь возле Вестминстер-холла, чтобы засвидетельствовать свое почтение королеве Елизавете II. В эту пятницу утром эта очередь растянулась более чем на 8 километров.

«Эти отважные полицейские выполняли свой долг и помогали обществу в это особенное время для нашей страны», – заявил мэр Лондона Садик Кан, осудив «ужасающее нападение».

За три дня до похорон Елизаветы II, спецслужбы и полиция Британии переведены на усиление, поскольку на финальную церемонию должны приехать главы государств со всего мира. По словам нового начальника лондонской полиции Марка Роули, это «серьезная проблема». Система безопасности в столице усилена полицейскими из Северной Ирландии и Шотландии.

Лондон, Елена Васильева

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