Германия должна стать самой оснащенной вооруженной силой в Европе, заявил в пятницу канцлер Олаф Шольц. «Как самая густонаселенная нация, обладающая наибольшей экономической мощью и расположенная в центре континента, наша армия должна стать опорой обороны в Европе, самой оснащенной вооруженной силой в Европе», – заявил Олаф Шольц в своем выступлении перед Бундесвером.

Спецоперация Росси на Украине стала поворотным моментом в оборонной политике Германии, что привело к созданию специального фонда в размере 100 миллиардов евро для модернизации армейской техники, а также спровоцировало обновление вооружения стратегического назначения, пишет сегодня газета «Фигаро». «Бывший министр обороны Германии думал, что нас просто окружили друзья. Правда в том, что политика, экономика и большая часть общества слишком охотно поверили в этот тезис и сделали из него важные выводы, – сетовал Шольц в своем выступлении. – Неправильные последствия, как мы знаем сегодня, особенно если мы посмотрим на состояние немецкой армии».

«В то же время мы ясно и убедительно показываем, что Германия готова взять на себя ведущую ответственность за безопасность нашего континента», – заявил Олаф Шольц. Преемник Ангелы Меркель, которого критикуют за военную поддержку Киева, которую считают слишком слабой, также делает ставку на рост европейской оборонной мощи, особенно в рамках НАТО. «Мы, европейцы, должны взять на себя гораздо больше ответственности в рамках НАТО», – подчеркнул Олаф Шольц.

Олаф Шольц также высказался за создание европейской штаб-квартиры НАТО, способной выполнять миссии – будь то эвакуация граждан, как в прошлом году в Афганистане, или европейская консультативная или учебная миссия, как, например, в Ираке, Мали или Нигере, рассказал Шольц. Канцлер также намерен использовать возможности, уже предлагаемые договорами ЕС, чтобы поручить «миссии группы государств-членов взаимодействовать в возможных европейских военных действиях».

Но, по словам Шольца, «пожалуй, самая острая проблема в Европе – это совершенно неразрывное количество систем вооружения и военной техники, а также конкуренция между различными оружейными компаниями». «Только скоординированное наращивание европейского потенциала позволит Европе действовать», – заявил он, придав «особое значение области противовоздушной обороны – координируемой на европейском уровне и способствующей укреплению европейской опоры НАТО».

Берлин, Елена Васильева

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