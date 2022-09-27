Прошла любовь: британец, который покинул семью ради украинской беженки, бросил и ее

Любовная история британца и беженки с Украины закончилась фиаско. Спустя четыре месяца отношений мужчина выставил украинку из дома и ждет, когда она заберет свои вещи.

За отношениями 30-летнего Тони Гарнетта, который спустя 10 лет брака бросил свою жену и детей и ушел из дома с молодей украинкой Софией Каркадым наблюдал весь мир. Покинутая англичанка громки проклинала мужа и его любовные похождения через СМИ, обвиняя украинку в том, что она разлучница.

Напомним, что 22-летняя София Каркадым приехала из Киева в Брэтфорд и поселилась в доме Тони и Лорны. Очень быстро отношения украинки и беженки переросли в любовные, что заметила жена Тони. Она попыталась выгнать гостью из дома, но Тони ушел с ней. Пара сняла дом и прожила в нем 4 месяца. Британец, которого цитирует Daily Mail, утверждает, что приложил много сил, чтоб выстроить отношения с украинкой, но у нее были проблемы с гневом, она много ругалась и не знала меры в потреблении алкоголя.

В эксклюзивном интервью MailOnline Тони рассказал: «Я на 100 процентов с ней покончил. Мы закончили отношения как пара».

Тони утверждал, что дело дошло до апогея, когда они отмечали в прошлую субботу вечером его 30-летие. Британец сообщил, что позвонил в полицию после того, как София взяла нож и несколько раз ударила им в стену на кухне.

Тони рассказал MailOnline, как ему «надоело» то, что он назвал ее иррациональным поведением за четыре с половиной месяца, что они были вместе. «Я так много работал, чтобы эти отношения были. Я знал, что мы будем выглядеть как придурки, если расстанемся, потому что у нас есть профили в соцсетях и за нами внимательно смотрели СМИ и интернет».

Тони предположил, что странное поведение Софии может быть связано с посттравматическим синдромом, но оговорился – она из Киева, где никаких военных действий почти и не было. «Я надеюсь, что она найдет безопасное место для жизни и будет в более счастливом месте. Но она не для меня», – резюмировал Тони.

Лондон, Елена Васильева

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