Европа готовится к возможным отключениям мобильной связи

Европейские страны могут столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в телекоммуникационной сфере.

Зимой в Европе могут перестать работать мобильные телефоны, если отключение электроэнергии или его нормирование затронет часть мобильных сетей по всему региону, передает агентство.

Представители телекоммуникационной отрасли опасаются, что суровая зима подвергнет телекоммуникационную инфраструктуру Европы испытанию. В настоящее время во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, заявили агентству четыре руководителя телекоммуникационных компаний, отметив, что это повышает вероятность перебоев в работе мобильных телефонов.

В Европе почти полмиллиона телекоммуникационных вышек, и большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы мобильных антенн.

Отмечается, что страны Европейского союза, включая Францию, Швецию и Германию, пытаются найти способы обеспечить оказание услуг связи в условиях энергокризиса.

Французское правительство, телекоммуникационные операторы и дистрибьютор электроэнергии Enedis, подразделение государственной коммунальной компании EDF, провели переговоры по этому вопросу еще летом, сообщили источники в правительстве Франции.

Телекоммуникационные компании в Швеции и Германии также выразили обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки электроэнергии своим правительствам, сообщили несколько источников, знакомых с этим вопросом.

Сообщается, что шведский телекоммуникационный регулятор PTS работает с операторами связи и другими государственными учреждениями над поиском решений в свете возможного отключения мобильной связи.

Итальянское телекоммуникационное лобби заявило Reuters, что хочет, чтобы мобильная сеть была исключена из любых отключений электроэнергии или остановки энергосбережения, и поднимет этот вопрос перед новым правительством Италии. Перебои в подаче электроэнергии увеличивают вероятность выхода из строя электронных компонентов, если они подвергаются внезапным отключениям, предупредил глава организации Массимо Сарми.

Москва, Наталья Петрова

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