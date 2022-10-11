ЕС обучит 15 тысяч военнослужащих Украины

Евросоюз подготовит около 15 тысяч украинских военных. Об этом говорит информированный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает ANSA.
Учебная миссия уже получила политическое одобрение, теперь предстоит уточнить некоторые оперативные детали.
«Штаб-квартира миссии будет в Брюсселе, – уточняет источник, – но на местах будет два отдельных тренировочных лагеря: один (основной, – ред.) в Польше, а другой – в другом государстве-члене, которое еще предстоит определить».
Около 12 тысяч солдат пройдут «общую» подготовку, а еще три тысячи пройдут специализированный курс, например «химико-санитарный», уточняет ANSA.
Брюссель, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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