ЕС обучит 15 тысяч военнослужащих Украины

Евросоюз подготовит около 15 тысяч украинских военных. Об этом говорит информированный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает ANSA.

Учебная миссия уже получила политическое одобрение, теперь предстоит уточнить некоторые оперативные детали.

«Штаб-квартира миссии будет в Брюсселе, – уточняет источник, – но на местах будет два отдельных тренировочных лагеря: один (основной, – ред.) в Польше, а другой – в другом государстве-члене, которое еще предстоит определить».

Около 12 тысяч солдат пройдут «общую» подготовку, а еще три тысячи пройдут специализированный курс, например «химико-санитарный», уточняет ANSA.

Брюссель, Елена Васильева

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