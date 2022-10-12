Совет Европы может запретить родителям отправлять детей посидеть в своей комнате в качестве воспитательной меры

Родителям в Европе могут запретить применять к детям в качестве наказания требование уйти в свою комнату. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает газета «Фигаро». По ее данным, в Совете Европы намерены обсудить эту меру наказания и запретить ее применять как слишком жестокую и тяжело сказывающуюся на психике ребенка.

Газета пишет, что имела доступ к переписке, в которой Регина Йенсдоттир, глава отдела по правам детей в Совете Европы, объясняет, что «тайм-аут» (приказание отправляться в свою комнату) «устарело» и будет «переработано». Впоследствии Совет Европы подтвердил, что больше не поддерживает это наказание, после запросов нескольких ассоциаций.

Напомним, что «тайм-аут» закреплен в брошюре о «поддержке позитивного воспитания», выпущенной Советом Европы. Там написано, что хорошо «реагировать на плохое поведение объяснениями и, при необходимости, ненасильственными наказаниями, такими как «тайм-аут»».

Ассоциации, борющиеся с насилием в отношении детей, в восторге от возможной новации и отмены «тайм-аута». Это решение направлено, по их словам, «в направлении большего уважения к ребенку и умиротворения семей», хотя это наказание должно быть «заменено предложениями менее насильственных решений».

Реакция во французском обществе по поводу опасности данного вида наказания для детей оказалась неоднозначной. В «Фигаро» приводятся мнения, что родители, не видят в рекомендации пойти в свою комнату и подумать о своем поведении ничего жестокого с оговоркой – данный метод не стоит использовать слишком часто и обязательно объяснять ребенку, за что его наказывают таким образом.

Париж, Елена Васильева

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