Боррель назвал европейских дипломатов медленными, ленивыми, высокомерными и некомпетентными

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борель подверг острой критике свою собственную дипломатическую службу. Он назвал своих сотрудников ленивыми, высокомерными, оторванными от реальности и слишком напуганными, чтобы идти на риск.

Откровенную тираду Борель произнес в ходе заседания представителей Евродипломатии, сообщает газета Daily Mail, отвечая на вопрос британскому министерству иностранных дел.

Боррель сказал: «Сейчас не тот момент, когда мы будем посылать всем вам цветы, говоря, что вы… работаете очень хорошо, и мы очень счастливы. Я не хочу обвинять и стыдить, но это то, что я должен вам сказать. Я хочу, чтобы вы были более активны 24 часа в сутки».

75-летний Боррель упрекнул чиновников ЕС за то, что они не смогли понять ключевые геополитические вопросы, связанные с технологиями, энергетикой и изменением климата, а также не предсказали конфликт России с Украиной.

«И высокопоставленные послы ахнули, когда г-н Боррелл обвинил своих сотрудников в том, что они медленнее сообщают о важных событиях внешней политики, чем пресса», – пишут в Daily Mail.

Газета также уточняет, что корпус евродипломатов часто считают второсортной службой, куда могут направлять дипломатов, которые не собираются добиваться успехов в своих собственных министерствах иностранных дел.

Представитель Еврокомиссии г-на Боррель также уточнил, что его речь была призвана «встряхнуть хозяйство» и заставить коллег работать.

Брюссель, Елена Васильева

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