Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в среду попросил США поставить в Европу сжиженный природный газ по более примелемым ценам, чем существуют сейчас.

В то время, как в Европе и во Франции в частности уже проявляет себя энергетический кризис из-за конфликта с Россией, рынок после последней с помощью СПГ пытается захватить США. Однако цены, по которым газ поставляется из Амрики в Европу, европейцам не очень нравятся. На контрасте с практически дармовыми углеродами из России топливо из США выглядит золотым.

«Мы ожидаем большего от американской администрации», – сказал французский министр экономики во время дистанционного выступления на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне.

По словам Брюно ле Мера, Франция ждет «получения более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода». Отметим, что на текущий момент доля США в европейском импорте СПГ выросла с 28% до 45% в период с 2021 по 2022 год. Поставок хватает не всем – многие государства, фактически, конкурируют за доступ к сжиженному природному газу из США.

Отметим, что в своих просьбах к США снизить цены на СПГ французский министр был не одинок. В начале октября этого года министр экономики Германии Роберт Хабек публично выразил сожаление по поводу «астрономических» цен, которые дружественные Германии страны, во главе с США, требуют платить за поставку газа после того, как Европа начала отказываться от голубого топлива недружественной России, сообщает газета «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

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