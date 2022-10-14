Отели Германии вводят дополнительный сбор для туристов за свет и отопление

Все больше отелей Германии, включая премиальные, стали вводить дополнительный сбор за свет и отопление для туристов. Эта мера призвана покрыть высокие расходы на электричество и газ, сообщает «Вестник АТОР».

Так, пятизвездочный отель Bareiss в Шварцвальде, номер в котором стоит 285 евро, с сентября берет 9 евро с человека за ночь. В гостинице не исключают повышения «энергетического сбора» по мере наступления зимних холодов и увеличения расходов на отопление.

Владелец отеля Krone-Post в Баварии сообщил, что без дополнительного сбора к марту гостиница истощит все свои резервы и разорится. Тем не менее, признается он, допсбор все равно не поможет покрыть отелю платежи за энергоресурсы в размере 200 тысяч евро в год.

Отмечается, что туристы приняли новую меру в штыки. Уже началась волна отмены бронирований, отмечает Немецкая туристическая ассоциация (DRV). Путешественники аннулируют брони отелей, если узнают, что сумма доплаты составляет 15 евро и больше.

Москва, Наталья Петрова

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