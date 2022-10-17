Макрон раскритиковал Шольца за финансовую помощь немцам на фоне энергокризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье призвал Германию к европейской солидарности перед лицом резкого роста цен на энергоносители. По мнению французского лидера, нечестно оказывать помощь немецким домохозяйствам, потому что это похоже на добросовестную конкуренцию, ведь другие страны ЕС такие широкие жесты в отношении своих граждан позволить не могут.

«Мы не можем придерживаться национальной политики (помощи населению – прим. ред.), потому что это создает искажения на европейском континенте», – сказал Макрон интервью французской ежедневной газете Les Echos, которое будет опубликовано в понедельник. «Наша Европа, как и во время кризиса Covid-19, переживает момент истины (...) Мы должны действовать сплоченно и солидарно», – призвал Макрон. Макрон и другие члены ЕС обвиняют Олафа Шольца в эгоизме, выделяя 200 миллиардов евро для защиты своих домохозяйств и бизнеса от последствий энергокризиса и роста цен на энергоносители.

«Германия переживает период смены модели, дестабилизирующий характер которой нельзя недооценивать, – признал Эммануэль Макрон. – Но если мы хотим быть последовательными, то должны быть приняты не национальные стратегии, а европейская стратегия».

Однако Макрон также отметил, что уверен «в силе франко-германской пары и в нашей способности вместе реализовать амбициозную стратегию».

На этой неделе, в четверг и пятницу, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе будут стремиться найти общий ответ на рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Украине. «Есть европейская солидарность по отношению к Германии, и это нормально, что Германия должна быть олидарна по отношению к Европе!", – настаивает президент Франции.

Париж, Елена Васильева

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