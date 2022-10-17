Европу ждет 40-процентное сокращение производства автомобилей

Энергетический кризис приведет к 40-процентному сокращению производства автомобилей в Европе. Об этом говорится в отчете S&P Global Mobility с «говорящим» название «Зима близко».

Худшее для европейского автопрома еще впереди, говорят эксперты Рост цен на газ и электроэнергию приведет к падению производства более чем на один миллион автомобилей в квартал до конца следующего года.

По данным S&P Global Mobility, некоторые производители оборудования, чьи заводы особенно энергоемки, в ближайшие месяцы столкнутся со «значительным снижением затрат».

Грядущая во всех смыслах суровая зима может привести к тому, что некоторые предприятия не смогут запустить свои производственные линии. И это еще более тяжко поразит отрасль, пострадавшую от пандемии и кризиса, связанного с нехваткой полупроводников.

В результате европейский автопром в лучшем случае будет в состоянии выпускать 3 млн автомобилей в квартал, прогнозирует S&P Global Mobility, против 4-4,5 млн по сравнению с годом ранее. Эксперты также обеспокоены тем, что их анализ был проведен до взрывов на ветках газопроводов «Северный поток-2» в конце прошлого месяца. Эти события «неизбежно» склонят чашу весов в сторону самых пессимистичных прогнозов в отношении будущего европейского автопрома, сообщает BFMTV.

Париж, Елена Васильева

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