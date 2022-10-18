Зимой жилье британцев могут отключать от электроснабжения на три часа

Домашние хозяйства по всей Великобритании могут столкнуться с трехчасовыми отключениями электроэнергии в январе и феврале будущего года, если запасы газа закончатся, заявил глава национального оператора энергии National Grid.

Генеральный директор Джон Петтигрю сказал, что National Grid будет проводить отключения электроэнергии в «очень, очень холодные дни», если Британия не сможет обеспечить достаточные поставки газа из Европы.

Выступая на саммите Financial Times по переходу к энергетике, Петтигрю предупредил, что британские газовые электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, сталкиваются со значительной нехваткой топлива.

Это, в сочетании с низкими скоростями ветра, необходимого для ветряных турбин и меньшим импортом электроэнергии из Европы, создаст чрезмерную нагрузку на сеть и может привести к острой нехватке энергии, что потребует скоординированных отключений электроэнергии, пишет Daily Mail.

Предупреждение Петтигрю перекликается с предупреждением Оператора системы электроснабжения Национальной сети (ESO), который ранее в этом месяце заявил, что домохозяйства и предприятия могут столкнуться с запланированными трехчасовыми отключениями, чтобы гарантировать, что сеть не выйдет из строя.

Но шаг по отключению электроэнергии потребует одобрения правительства, а также короля Карла.

Тем временем, британцы уже готовятся к худшему сценарию, запасаясь портативными генераторами и фонариками в дополнение к зимней одежде, термобелью и свечам

Лондон, Елена Васильева

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