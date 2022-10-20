Миллионы британцев пропускают приемы пищи из-за роста цен на все

Миллионы британцев пропускают приемы пищи из-за резкого роста цен, в том числе, на продукты питания. Об этом свидетельствует соцопрос «Which?», который был обнародован сегодня в прессе. Исходя из данных, полученных от 3000 жителей Великобритании, половина домохозяйств уже сейчас пропускает один прием пищи.

Примерно половина из опрошенных также сообщили, что до кризиса они могли позволить себе есть здоровую пищу, а сейчас уже не могут. Эти люди выбирают готовые блюда, чтоб не тратить газ и электроэнергию на приготовление еды.

Восемьдесят процентов респондентов говорят, что испытывают финансовые трудности. Многие сейчас лишают себя всех деликатесов, чтобы покупать только самое необходимое.

Британская ассоциация потребителей уже предупредила в среду, что миллионы британских домохозяйств также рискуют столкнуться с энергетической бедностью и, следовательно, не смогут адекватно обогревать себя этой зимой, после того как новый министр финансов значительно сократил меры поддержки домохозяйств со стороны властей. Джереми Хант отменил большую часть бюджетных мер, объявленных в конце сентября его предшественником Кваси Квартенгом, в которых было предусмотрено сочетание массовой поддержки расходов на энергию для домашних хозяйств и предприятий вкупе с тотальным снижением налогов.

Финансируемые за счет долга в условиях всплеска инфляции и не поддающиеся количественной оценке, меры поддержки населения вызвали бурю на рынках. Джереми Хант сократил энергетическую поддержку домохозяйств с двух лет до шести месяцев.

Отметим также, что инфляция в Великобритании, составившая в сентябре этого года 10,1% является самой высокой среди стран G7 и самой высокой за последние сорок лет.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»