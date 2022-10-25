Президент Германии прибыл с неожиданным визитом на Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл во вторник, 25 октября, в Киев с незапланированным визитом. Эти данный подтвердил AFP его пресс-секретарь.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и с людьми на севере страны, где хочу получить представление об их жизни в разгар конфликта», – прокомментировал цель своего визита глава Германии.

Перед встречей с Владимиром Зеленским Франк-Вальтер Штайнмайер отправится на север страны к границам с Беларуссией.

« Мое послание украинцам: вы можете рассчитывать на Германию! Мы продолжим поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане», – собщил Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также намерен вместе с президентом Украины взять на себя спонсорство сети городов-побратимов. «Чем больше будет спонсоров, тем легче будет пережить зиму и вместе построить европейское будущее», – считает президент Германии.

Берлин, Елена Васильева

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