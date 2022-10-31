Инфляция в еврозоне снова рекордно ускорилась

Рост потребительских цен в еврозоне в октябре ускорился до рекордных 10,7% в годовом выражении с 9,9% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Евростата.

Аналитики, опрошенные DailyFX, ожидали менее значительного роста инфляции – до 10,2%. Таким образом, инфляции в еврозоне в очередной раз обновила максимальное значение за всю историю существования этого сообщества.

Самая высокая годовая инфляция по итогам октября отмечена в Эстонии (22,4%), Латвии (21,8%) и Литве (22%), самая низкая – во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%), передает «Прайм».

Рост ВВП в еврозоне замедлился в третьем квартале до 2,1% в годовом выражении, в квартальном – до 0,2%. Напомним, во втором квартале экономика ЕС выросла на 4,3% и 0,8% в годовом и квартальном выражении соответственно.

Брюссель, Наталья Петрова

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