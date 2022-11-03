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Четверг, 3 ноября 2022, 11:57 мск

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Девять из десяти французов не ждут ничего хорошего от 2023 года

Девять из десяти опрошенных социологами французов настроены пессимистично относительно своего экономического будущего. Три четверти респондентов также сообщили, что не ожидают улучшения ситуации в 2023 году, который, по их мнению, будет даже хуже, чем текущий 2022 год. Эти данные содержатся в опросе, проведенном по заказу BFM Business.

Как сообщает BFMTV, это исключительно пессимистичные данные. За последние восемь лет социологи еще никогда не видели такого большого процента респондентов, которые ожидают, что в следующем году будет хуже, чем в текущем. Цифра пессимистов удвоилась по сравнению с началом 2022 года, что объясняется восприятием инфляции, намного превышающей цифры, рассчитанные INSEE. Для французов рост цен составит 12,5% против 6% по данным института опросов. Отягчающим фактором является то, что 75% домохозяйств были вынуждены тратить свои сбережения, чтобы поддерживать уровень потребления.

Эта потеря уверенности в будущем подчеркивается во многих опубликованных опросах. Неделю назад INSEE указал, что, несмотря на небольшое восстановление в октябре, моральный дух домохозяйств во Франции в сентябре достиг своего исторически самого низкого уровня и на нем остается. Опять же, это объясняется высоким уровнем инфляции.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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