Украинским беженцам в Бельгии приходится ночевать на вокзале

Представитель Брюссельской организации SamuSocial Магали Пратте, которая занимается бездомными в пятницу, 18 ноября, заявила, что в Бельгии не хватает мест для украинских беженцев и уже зафиксированы случаи, когда прибывшим украинцам приходилось ночевать в приютах для бездомных или на железнодорожном вокзале Брюсселя, – сообщает издание VRT.

Магали Пратте в интервью изданию, в частности, сказала: «Из 100 украинцев, которые ежедневно регистрируются в Бельгии, в настоящее время около 40 не могут найти себе место для проживания. К счастью, украинская община очень активна и поддерживает своих, поэтому большинство людей находят решение проблемы. Другие, к сожалению, часто ночуют в здании Южного вокзала Брюсселя или в наших приютах для бездомных».

«В Бельгии за размещение украинских беженцев отвечают регионы: Брюссель, Фландрия и Валлония. Например, в Валлонии, очевидно, еще есть свободные места, но многие беженцы не знают об этом и поэтому едут в Брюссель», – сказал также представитель SamuSocial.

В Бельгию по состоянию на октябрь прибыли около 78 тысяч беженцев из Украины, – сообщает бельгийское издание VRT.

Брюссель, Иван Бабурин

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