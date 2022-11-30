Немцам предложили отапливать жилища опавшей листвой

Мэр немецкого города Райхенбах Карина Диттрих предложила жителям использовать для отопления опавшие листья, вместо того, чтобы их собирать и утилизировать с большими затратами, – сообщает в среду, 30 ноября, немецкий новостной портал Agrarheute.

Мэр Райхенбаха сказала: «Мы пока еще находимся на предварительном этапе, но уже подали заявку на финансирование. Однако, надо листву собирать сейчас, пока она опадает с деревьев».

Инициаторы нововведения считают, что если из листьев, собранных перед собственным домом можно приготовить ценное топливо – это будет большая победа над энергетическим кризисом.

Глава исследовательской компании по децентрализованным энергетическим системам Норберт Деринг, считает, что инициатива мэра Райхенбаха может стать выходом из энергетического кризиса. Учитывая высокие цены на энергоносители, такие пеллеты из листьев станут желанным товаром.

«Сейчас мы находимся в ситуации, которая угрожает нашему существованию. Мы думаем о том, как сделать ресурсы пригодными для использования с помощью технологий, которые у нас уже есть или которые мы разрабатываем. Одна из идей заключается в том, чтобы делать топливо из тонн листьев, падающих с деревьев. Листву предварительно сушат, проветривают, затем досушивают, перемалывают в листовую муку, а потом прессуют в гранулы. Пока это делается вручную, потому что до сих пор финансирования инициативы нет», – сообщил Деринг.

Берлин, Иван Бабурин

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