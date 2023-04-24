Зоопарк в Англии ищет человека, готового каждый день играть чайку

В Англии зоопарк ищет сотрудника, который будет изображать чайку. Речь идет о зверинце в Блэкпуле – это приморский город и вопрос чаек там стоит остро. Птицы прилетают на территорию зоопарка, мешают посетителям и обитателям. Поэтому у администрации созрел план – нанять человека, который будет переодеваться в костюм чайки и гонять назойливых птиц.

«Мы любим всех животных в зоопарке Блэкпула, это точно. А поскольку Блэкпул – морской курорт, недостатка в чайках нет. Чайки доставляют немало хлопот, поскольку пытаются украсть еду у наших посетителей и у животных из вольеров», – говорится в объявлении зоопарка.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы чайки не попадали в места, где едят наши посетители», – добавили в зоопарке.

Именно поэтому зоопарк ищет сотрудника, который будет следить за тем, чтобы чайки не беспокоили посетителей – и делать он будет это в костюме чайки Почему именно в костюме – не уточняется.

Блэкпул, Елена Васильева

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