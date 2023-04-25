7 из 10 французов считают переизбрание Макрона на второй срок плохой идеей

69% французов считают, что переизбрание Эммануэля Макрона на второй президентский срок 24 апреля 2022 года было плохим событием для страны. Несогласие, разочарование и гнев – слова, которые лучше всего описывают отношение французов к нему, сообщает BFMTV.

Спустя год после переизбрания Эммануэля Макрона главой страны для французов настало время подвести итоги. И для 69% из них, или семи из десяти, переизбрание оказалось плохой идеей. Об этом говорят данные опроса, проведенном Институтом Элабе для BFMTV и опубликованном в понедельник.

Негативное восприятие Макрона увеличилось на 14 пунктов с момента последнего измерения, проведенного вскоре после его переизбрания, то есть 27 апреля 2022 года. 30% французов считают переизбрание «хорошим событием».

Несогласие, разочарование и гнев по отношению к президенту

Когда они думают о главе государства, французы чаще всего вспоминают слова «несогласие» (44%), разочарование (42%), гнев (39%) и враждебность (26%). Отрицательные слова намного опережают положительные слова, такие как уважение (13%), поддержка (10%), удовлетворение (7%) или сочувствие (7%).

Такое восприятие действий главы государства находит отражение и в потере поддержки части его электората (почти четверти). К ним же можно приплюсовать и 40 процентов его избирателей, которые после поддержки кандидата год назад сейчас испытывают разочарование от действий Макрона.

В целом действия президента республики с момента его первого избрания в 2017 году считают «разочаровывающими» двое из трех французов, или 66%. Цифра, которая росла с июля прошлого года и только что приблизилась к уровню, достигнутому во времена «желтых жилетов» (69% в ноябре 2018 года).

Подавляющее большинство французов также считают, что он не преобразил страну кардинально с 2017 года: 31% опрошенных считают, что он «не изменил страну», и 53% считают, что он «изменил лишь некоторые аспекты жизни».

Неудовлетворенность в сфере здравоохранения и образования

В регионах страны почти трое из четырех французов считают, что его действия «неудовлетворительны» в отношении здравоохранения (79%), образования (77%), управления государственными расходами (77%), иммиграции (77%) или борьба с социальным неравенством (75%), покупательной способностью (74%) и окружающей средой (73%).

Наименьшее неудовольствие у французов вызывает работа Макрона на международных направлениях.

Отметим, что данный опрос проводился на выборке из 1002 человек, представителей материковой части Франции в возрасте от 18 лет и старше. Интернет-интервью проводились 22-24 апреля 2023 года.

Репрезентативность выборки обеспечивалась по квотному методу по следующим переменным: пол, возраст, профессия опрашиваемого после стратификации по регионам и категориям агломераций. Погрешность исследования составила от 1,4 до 3,1 процентных пункта.

Париж, Елена Васильева

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