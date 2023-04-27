В Париже ограблен магазин, продававший элитные сумки Hermès и Gucci

В Париже в квартале Марэ произошло ограбление витражного магазина, продающего элитные сумки. Как сообщает газета «Фигаро», преступление произошло в среду на улице Вьей-дю-Темпл. Продавщица японского происхождения до сих пор в шоке.

«Я очень, очень потрясена. Я просто хотела закричать», – свидетельствует шестидесятилетняя женщина японского происхождения. По ее словам, трое мужчин проникли в Vintage Paris обманом. Около 12 часов дня в дверь торговой точки, которая была заперта, постучал человек и сообщил, что хочет купить сумку своей девушке. Когда продавщица начала открывать дверь, он стремительно ворвался в помещение, а вслед за ним туда попали еще два человека, лица которых были спрятаны масками. По словам женщины, один держал ее, закрыв рот руками, а остальные грабили магазин, Добычей стали сумки брендов Hermès и Gucci, ущерб оценивается от 30 000 до 40 000 евро.

«Троим подозреваемым африканского типа около двадцати лет. Их видели свидетели, которые бежали на черном автомобиле в направлении площади Республики», – сообщили в полиции. Один из участников группы мог прийти на разведку несколькими днями раньше: он тоже сделал вид, что хочет купить сумку для своей девушки. «Вероятно, они искали магазин, где работает одинокая женщина», – говорит источник, знакомый с ситуацией.

При побеге преступники оставили большой полиэтиленовый пакет, на котором могла оказаться ДНК. Очки продавщицы также изъяты: на них могли остаться отпечатки пальцев воров.

Париж, Елена Васильева

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