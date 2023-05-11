В Англии в одной из школ 11-летним девочкам предложили ходить в гендерно нейтральный туалет вместе с 18-ми мальчиками

Родители в Академии Уолсолла, недалеко от Вулверхэмптона, возмущены. Руководство учебного учреждения открыло гендерно нейтральный туалет и предложило 11-летним девочкам посещать его вместе с 18-летними юношами.

Девочки-подростки пользоваться такой новацией отказываются, не пьют в течение дня и справляют нужду дома. Они жалуются, что мальчики-выпускники снимают их на свои телефоны и выкладывают потом в сеть.

Эдди Хьюз, член парламента от консерваторов от Уолсолл-Норт, написал в школу после того, как с ним связались родители и ученики. «Главная проблема учеников и родителей – отсутствие уединения. Родители были проинформированы о том, что ученики записывают друг друга в туалетах, многие ученики чувствуют себя некомфортно и не пользуются туалетами, часто им приходится ждать, пока они пойдут домой, поскольку учителя советуют им пользоваться удобствами, доступными в обеденное время. У родителей есть опасения по поводу безопасности, учитывая, что возрастной диапазон учеников, использующих этот туалет, составляет от учеников 7-го класса (11 лет) до учеников шестого класса (18 лет). Из-за их опасений по поводу конфиденциальности это вызвало беспокойство у учеников и родителей, особенно у тех, кто недавно перешел из начальной школы в среднюю. Кроме того, родители молодых женщин также выразили обеспокоенность по поводу безопасных мест, доступных для них в школе», – отметил сенатор в интервью для Daily Mail.

Родители возмутились, что с ними не посоветовались, установив данный туалет, а узнали о нем они вообще от детей. Они говорят, что особенно обеспокоены биологическими и санитарными потребностями девочек-подростков. У одной ученицы даже развилась инфекция мочевыводящих путей после того, как ей стало неудобно пользоваться туалетом.

Между тем, обеспокоенность родителей для школы, видимо, проблемой не является, поскольку в летние каникулы в планах школы поменять все остальные туалеты на гендерно нейтральные.

Лондон, Елена Васильева

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