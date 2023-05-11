В Шотландии детям с 12 лет хотят разрешить употреблять блокаторы полового созревания

Служба социального обеспечения Шотландии заявила, что детям в возрасте 12 лет должно быть разрешено получать трансаффирмирующее медицинское обслуживание, включая употребление блокаторов полового созревания.

Как сообщает Daily Mail, данная инициатива уже вызвала недоумение в связи с опасениями по поводу этики перехода в детстве из одного пола в другой в связи с уже появившейся волной детраншизеров, когда дети вырастают и понимают, что совершили большую ошибку, изменив гендер.

В документе, предлагающему новую инициативу, также говорится: «Предполагается, что молодой человек в возрасте 12 лет и старше обладает достаточными способностями для принятия решений о лечении, хотя мы понимаем, что это может быть не всегда так».

22-страничный отчет с рекомендациями относительно 12-летних детей в значительной степени опирается на материалы, опубликованные шотландским правительством и организациями, выступающими за трансгендерные движения, такими как Stonewall и LGBT Youth Scotland, последняя из которых помогла написать данные рекомендации, пишет Daily Mail.

Лондон, Елена Васильева

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