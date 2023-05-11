В Финляндии 27 человек пострадали при обрушении моста

В пригороде Хельсинки 27 человек, включая детей, пострадали в ходе обрушения строительного пешеходного моста. Как сообщают экстренные службы, 24 человека были госпитализированы.

Сообщается, что из 27 пострадавших в инциденте, который произошел в городке Эспоо на окраине Хельсинки, 24 были оказаны помощь и «доставлены в различные больницы» столицы. По предварительным данным, это была группа школьников и учителей, которые шли на экскурсию. Пострадавшие люди упали с высоты примерно полутора-двух метров, сообщают экстренные службы. Опасных травм не получил никто.

Хельсинки, Елена Васильева

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