Французский стартап предлагает поесть и выпить в стратосфере за 120 тысяч евро

Французский стартап предлагает необычную услугу: при поддержке Французского космического агентства (CNES) Zephalto надеется отправить пассажиров на высоту 25 километров к концу 2024 года для ужина с французскими винами и блюдами высокой кухни.

Билеты в данное путешествие уже можно бронировать. Представители Zephalto уточняют: первые рейсы, запланированные на конец 2024 года, уже заполнены.

На борту капсулы, которая будет подниматься в стратосферу, будет шесть пассажиров и два пилота. Шесть часов они будут находиться «над Землей и 98% атмосферы, погруженными во тьму космоса», обещает Зефальто. Билет в такое путешествие стоит 120 000 евро с человека.

Париж, Елена Васильева

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