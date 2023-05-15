Моравецкий: Польша продолжит отбирать здания у посольства России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 15 мая, заявил, что Польша продолжит отбирать здания у посольства России, – сообщает польский телеканал Polsat.

В эфире телеканала Моравецкий сказал: «Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий у посольства России на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными»

Следует напомнить, что в конце апреля текущего года варшавские власти совместно с полицией сломали дверь в школе при российском посольстве и ворвались в здание с требованиями очистить помещение.

Варшава, Иван Бабурин

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