Моравецкий: Польша продолжит отбирать здания у посольства России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 15 мая, заявил, что Польша продолжит отбирать здания у посольства России, – сообщает польский телеканал Polsat.
В эфире телеканала Моравецкий сказал: «Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий у посольства России на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными»
Следует напомнить, что в конце апреля текущего года варшавские власти совместно с полицией сломали дверь в школе при российском посольстве и ворвались в здание с требованиями очистить помещение.
Варшава, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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