Десятая часть чехов пьет каждый день

Десятая часть взрослого населения каждый день употребляет алкоголь. Это около 900 тысяч человек. В общей сложности около 1,5 миллиона женщин и мужчин употребляют алкоголь, превышая рекомендованные нормы.. В то время как зависимые мужчины чаще пьют спиртные напитки и пиво, женщины пьют вино. Это следует из годового отчета о зависимостях за 2022 год, который представила в понедельник глава Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей Павла Хомынова.

«Уровень потребления алкоголя был высоким в течение длительного времени. Согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе ситуация не изменится. Первые признаки снижения были в 2021 году, когда одно исследование показало более низкие значения нормы суточного потребления алкоголя, особенно среди мужчин», – сказала Хомынова.

Средний житель Чехии потребляет около десяти литров чистого алкоголя в год. Таким образом, Чехия занимает первое место по употреблению алкоголя в ЕС.

Мужчины пьют больше. Чаще они также являются зависимыми. Обычно они сочетают в себе разные виды алкогольных напитков. «Употребление вина более распространено среди женщин. Модели употребления алкоголя среди женщин различны. Женщины чаще пьют в одиночестве. Начинается с невинного напитка, стакана вечером. Потом это превращается в ежедневное пьянство», – рассказал руководитель центра.

По данным эксперта, сети помощи и услуг для наркоманов недостаточно для того, чтобы решить проблему, потому что лечение проходит примерно 30 000 человек. Среди пролеченных от зависимости несколько увеличивается доля женщин. В учреждениях стало меньше пациентов, люди больше ищут амбулаторное лечение. По словам Хоминовой, ежегодно от передозировки алкоголем умирает около пяти десятков человек. Еще от 6000 до 7000 смертей ежегодно связаны с употреблением алкоголя. По подсчетам, последствия пьянства в Чешской Республике приносят вред в размере от 35 до 55 миллиардов крон.

Около пятой части взрослого населения курит ежедневно. Мужчины делают это чаще, чем женщины. Согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе данная тенденция не поменяется.

Однако специалисты наблюдают изменения у молодых людей. С 2011 года наблюдается снижение числа подростков, курящих традиционные сигареты, растет популярность электронных сигарет и нагреваемого табака. По словам Хоминовой, переломным моментом является переход дурной привычки из начальной школы в среднюю, и для курильщиков среди детей увеличивается. 12 процентов студентов мужского и женского пола регулярно курят в выпускной год.

В общей сложности от 13 до 15 процентов взрослых принимают опасные лекарства. Около 1,35 миллиона человек принимают седативные, снотворные или опиоидные анальгетики более шести недель без рецепта или вопреки рекомендации врача.

Каннабис остается самым распространенным незаконным наркотиком в Чехии. До десятой части взрослых использовали его в прошлом году. Примерно 200 000 человек употребляют его уже с риском получить непреодолимую зависимость. Доля подростков, имеющих опыт употребления каннабиса, снижается. Раньше мальчики чаще пробовали марихуану, а теперь и девочки.

Отмечается небольшой рост числа людей, употребляющих запрещенные наркотики. Их около 45 000, из них 41 000 делают себе инъекции. Таким образом, по сравнению с другими странами в Чешской Республике высока доля потребителей инъекционных наркотиков. Около 450 000 взрослых подвержены риску зависимости от цифровых технологий. Около 200 тысяч человек имеют проблемы с игрой.

Прага, Елена Васильева

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