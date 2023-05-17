Саркози признан апелляцией виновным в деле о коррупции и прослушке

Бывший президент Франции Николя Саркози сегодня был приговорен апелляционным судом в Париже к трем годам тюремного заключения. Срок включает в себя один год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием в деле о прослушивании телефонных разговоров, что является беспрецедентной санкцией для бывшего президента, отмечает BFMTV.

Такие же приговоры получили его адвокат Тьерри Эрзог и бывший старший судья Жилбер Азиберт.

Апелляционный суд Парижа также уточнил, что вместо года в тюрьме экс-президент Франции Николя Саркози может отбывать срок с электронным браслетом у себя дома.

Ранее апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Николя Саркози к трем годам тюрьмы, два из них условно, по «делу о прослушке», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции.

Как напоминает РИА «Нововсти», в марте 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке, которое восходит к 2014 году, признав Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорив его к трем годам тюрьмы, из них два года – условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер, напоминает РИА «Новости».

Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.

В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие «коррупционного пакта», который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.

5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по «делу о прослушке», фигурантом которого является Саркози. Вместе с ним апелляцию подали и другие его фигуранты – адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Прокуратура попросила апелляционный суд Парижа приговорить Саркози и двух других фигурантов к одинаковому сроку – трем годам заключения условно.

Париж, Елена Васильева

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