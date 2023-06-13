Украинцы в соцсетях затроллили Элизабет Гилберт за новую книгу, действие которой разворачивается в России

Писательница Элизабет Гилберт, автор популярной книги «Ешь, молись, люби», отказалась от публикации своего очередного романа. Дело в том, что анонс этой книги, действие которой происходит в России, возмутил украинских читателей, сообщает BFMTV.

«Сейчас не время публиковать книгу под названием «Снежный лес», события которой происходят в Сибири, – пояснила Гиберт в видеосообщении, размещенном в соцсетях. – Я не хочу усугублять боль людей, которые страдали и продолжают страдать от сильной боли».

Автор, объявившая о выпуске книги на прошлой неделе, добавляет, что за выходные она получила «всплеск реакций и откликов от моих украинских читателей, которые выразили гнев, печаль, разочарование и боль в связи с идеей, что я решаю опубликовать (. ..) сегодня книгу с сюжетом о России».

Эта книга, пояснила Гилберт, действие которой разворачивается «посреди Сибири в середине прошлого века и рассказывает историю группы людей, которые решают уйти из общества, чтобы противостоять советскому режиму и защищать природу перед лицом индустриализации».

«Я исключаю эту книгу из календаря публикаций», – заключает писатель. – Я работаю над другими книжными проектами и приняла решение обратить на них свое внимание».

Элизабет Гилберт наиболее известна во всем мире своей автобиографией «Ешь, молись, люби», в которой рассказывается о ее путешествии в Италию, Индию и на Бали. Книга была экранизирована. Главную роль в фильме сыграла Джулия Робертс.

Москва, Елена Васильева

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