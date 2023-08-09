Во Франции во время пожара в коммуне без вести пропало 11 человек

Трагический инцидент расследуют во Франции. Утром в среду в коммуне в Винценхайме в Верхнем Рейне возник пожар. На место было мобилизовано более 70 пожарных. Пожар был взят под контроль, сообщили AFP пожарные.

Согласно пресс-релизу префектуры, одиннадцать человек все еще числятся пропавшими без вести. Из помещений было эвакуировано 17 человек. Один постоялец был доставлен в больницу, другой находится в состоянии шока.

«Несмотря на быстрое и мужественное вмешательство пожарных, которым я благодарен, видимо, будут жертвы, поиски продолжаются», – указал Жеральд Дарманин в социальной сети X (бывший Twitter).

Огонь охватил 200 квадратным метров, уточняют пожарные. По их данным, в коммуне находились инвалиды и возрастные люди, которые группой приехали из Нанку в Верхний Рейн на праздники.

Париж, Елена Васильева

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