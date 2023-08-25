В Польше вспышка легионеллы – семь погибших, 76 человек в больнице

В Польше вспышка легионеллеза. В результате заболевания погибло семь человек, еще 76 проходят лечение.

Вспышка произошла в Жешуве на юго-востоке Польши.

«Всего погибло семь человек, четверо мужчин и три женщины», – сообщил телеканалу Polsat News глава польской санитарной инспекции Кшиштоф Сачка. Легионелла – это бактерия, которая размножается в бытовых сетях горячего водоснабжения и вызывает серьезные проблемы с дыханием.

По словам Сачки, умершие в возрасте от 63 до 95 лет страдали хроническими заболеваниями, в том числе раком, имели сердечнососудистые проблемы, поэтому их иммунная система была сильно ослаблена. Власти все еще не нашли источник загрязнения. Первые результаты анализов проб воды будут известны только в следующий понедельник.

Тем временем власти Жешува, города с населением около 200 000 человек, провели дополнительные работы по дезинфекции.

Легионеллез, или болезнь легионеров, – это серьезная инфекция легких, вызываемая бактериями. Заражение может произойти через дыхательные пути, при вдыхании бактерий, через воду или кондиционер. Заболевание не передается между людьми. Инфекция, инкубация которой длится от двух до десяти дней, получила свое название от первой известной эпидемии, произошедшей в 1976 году в отеле Филадельфии (США), где проходила конференция Американского легиона – главной ассоциации ветеранов страны. Тогда более 220 участников заболели, 34 – умерли.

Варшава, Елена Васильева

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