В Бордо один человек погиб и 9 были госпитализированы, после того как поели в кафе консервированные сардины

10 человек в Бордо угодили в больницу, а один из них впоследствии умер, после того, как все они сходили в кафе и поели консервированные сардины. Врачи говорят, что после приема пищи у пациентов развился бутулизм.

Как сообщает BFMTV, все жертвы пищевого отравления (семь человек сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии) посещали ресторан в Бордо в период с 4 по 10 сентября. По данным Главного управления здравоохранения (DGS), эти пациенты входили в группу из «10 случаев, клинически указывающих на пищевой ботулизм». Это редкое, но серьезное неврологическое заболевание развивается после потребления в пищу консервов, в которых развился бутулотоксин. Его появление вызвано недостаточной стерилизацией продуктов, уточнило во вторник утром Региональное агентство здравоохранения (ARS).

Уточняется, что во всех десяти случаях люди ели сардины из банки, которые были изготовлены учреждением общепита. Не исключено, что на десяти случаях статистика не остановится, и в ближайшие дни будут выявлены новые пострадавшие – учитывая инкубационный период, который может составлять от нескольких часов до нескольких дней, учреждения здравоохранения призвали быть бдительными и готовыми к оказанию помощи пострадавшим.

«Людей, посещавших это заведение Бордо, просят быть предельно бдительными и консультироваться в случае появления симптомов», – говорится в пресс-релизе регионального минздрава.

В настоящее время Национальный справочный центр по ботулизму проводит анализы «для биологического подтверждения ботулизма» в случаях в Бордо.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бутулизм может привести к летальному исходу в 5-10% случаев. Однако смертность особенно высока среди людей, которым не поставили диагноз на ранней стадии.

Что касается симптомов, то они могут проявляться с разной степенью интенсивности. Первоначально они могут быть мимолетными и сопровождаться болью в животе, тошнотой, рвотой и диареей.

Бордо, Елена Васильева

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