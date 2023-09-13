Во Франции останавливают продажи айфонов 12 серии – они оказались опасны для людей

Французские регуляторы во вторник запретили Apple продавать в стране айфоны 12-й серии за слишком сильное электромагнитное излучение. Также заблокирован и ремонт существующих телефонов.

Французское агентство, регулирующее радиочастоты, ANFR, заявило, что после тестирования оно «приказало Apple убрать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября из-за превышения моделью предела» электромагнитного излучения.

«Что касается уже проданных телефонов, Apple должна в кратчайшие сроки принять корректирующие меры, чтобы привести затронутые телефоны в соответствие требованиям, – говорится в заявлении ANFR на своем веб-сайте. – В противном случае Apple придется их отозвать».

Младший министр цифровой экономики Франции Жан-Ноэль Барро заявил газете Le Parisien в интервью, опубликованном во вторник, что обновления программного обеспечения будет достаточно, чтобы устранить проблемы, связанные с телефоном, который американская компания продает с 2020 года.

«Ожидается, что Apple ответит на претензии в течение двух недель, – отметил министр. – Если они не сделают этого, я готов отозвать все iPhone 12, находящиеся в обращении. Правила безопасности одинаковы для всех, включая цифровых гигантов».

В ANFR сообщили, что аккредитованные лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии телом на уровне 5,74 Вт на килограмм во время испытаний, имитирующих, когда телефон держат в руке или в кармане. При этом, европейскими стандартами предусмотрено, что удельный показатель поглощения излучения не должен превышать показатель в 4,0 Вт на килограмм.

В ANFR заявили, что модели iPhone 12 больше не будут продаваться во Франции, начиная со среды.

В ответ на запрос AFP компания Apple заявила, что соблюдает ограничения по риску и продолжит сотрудничать с французским регулирующим органом, чтобы продемонстрировать это.

Согласно научным исследованиям, Европейский Союз установил пределы безопасности для значений SAR, связанных с воздействием мобильных телефонов. Электромагнитные излучения в случае превышения показателей могут привести к рискам возникновения некоторых форм онкологии.

Отметим, что новости из Франции пришли в тот же день, когда Apple представила новую линейку iPhone 15, которая будет оснащена новыми камерами, более быстрыми процессорами, новой системой зарядки и, конечно, новым ценами на самую модную модель. В России уже можно авансировать Айфон 15 по цене, от 200 тысяч рублей.

Париж, Елена Васильева

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