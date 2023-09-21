Телохранитель Майкла Джексона боится носить в Лондоне дорогие часы из-за разгула преступности

Телохранитель Майкла Джексона Саймон Ньютон старается не надевать в Лондоне свои дорогие часы. По его словам, криминогенная ситуация в столице Англии за последние 18 месяцев значительно ухудшилась. Офицер, охранявший Джексона от истеричных фанатов, сражавшийся в Ираке и отбивавший атаки сомалийских пиратов, работая в службе безопасности корабля в Индийском океане, говорит, что теперь он чувствует себя в Лондоне совершенно небезопасно.

«Я не ношу часы так часто, как раньше», – поделился Ньютон с прессой. – Месяц назад с меня чуть не сняли их в метро».

44-летний каскадер и начальник службы безопасности, среди клиентов которого были модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер, рассказывает, что поймал карманника, который разглядывал в метро его хронограф Omega Seamaster Rose Gold стоимостью 31 000 фунтов стерлингов.

«Ограбление не произошло лишь потому, что я видел этого парня. Он посмотрел на меня; Я посмотрел на него. Он был прямо у двери метро. Он убежал», – отметил Саймон Ньютон.

Отметим, что сейчас мэром Лондона является лейборист Садик Хан, и при нем наблюдается тревожный рост уличной преступности: за последний год количество нападений с применением ножа выросло на 16 процентов, отмечает Daily Mail.

Среди тех, кого преследовали из-за часов, был бывший чемпион по боксу Амир Хан, у которого под дулом пистолета украли часы Franck Muller стоимостью 70 000 фунтов стерлингов, когда он выходил из ресторана в Ист-Энде со своей женой Фарьял.

У ведущего Songs of Praise Аледа Джонса украли часы Rolex стоимостью 17 000 фунтов стерлингов после того, как он столкнулся с подростком с мачете в Чизвике, Западный Лондон. Во время ограбления он гулял со своим семилетним сыном.

«Лондон больше не является безопасным», – говорит Ньютон и добавляет: «Ситуация стала хуже, вероятно, за последние восемь-двенадцать месяцев. Преступность здесь сейчас настолько плоха, что, если кто-то не пострадал, полиция не приедет».

Лондон, Елена Васильева

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