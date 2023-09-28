Парижское метро захватывают клопы

Новое несчастье в Париже. Горожане жалуются, что в метро полно клопов. Кроме того, насекомые постепенно захватывают другой общественный транспорт, кинотеатры, междугородние поезда.

Как пишет «Фигаро», накануне в управление метро поступил отчет от машиниста поезда линии 8 (Балар-Кретей), который сообщил, что обнаружил паразитов в своей кабине. Зараженный кровососущими подвижной состав был выведен из эксплуатации для экспертизы.

Представители профсоюзного движения подземки Парижа уточняет: клопы в метро – это реальность. Их распространению способствует, в частности, ткань некоторых кресел, которая позволяет животным проникать внутрь и откладывать яйца. Не говоря уже о том, что и пассажиры общественного транспорта «не всегда очень чистоплотны».

Дезинсекторы во Франции призывают повнимательнее относиться к тому, в каком состоянии находится кресло, на которое собирается сесть пассажир метро. Но большой трагедии во взрывном росте количества клопов они не видят – мол, это естественный процесс и их присутствие возможно везде, где живут люди. « Это явление присутствует во всем обществе. Люди являются одновременно и транспортным средством, и кладовой для клопов (...)», – пояснили в фирме по дезинфекции. И ни один сектор не остался в стороне: клопы уже были обнаружены в детских садах, школах, жилых домах и больницах, в высших учебных заведениях, в офисных помещениях и коворкингах.

Париж, Елена Васильева

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