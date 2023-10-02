В школах Великобритании будут полностью запрещены мобильные телефоны

В школах Великобритании будет введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков и на переменах. Как сообщает Daily Mail, с таким заявлением собирается выступить министр образования страны Джиллиан Киган.

Источник в правительстве сообщил, что для школ по всей Англии будет выпущено новое руководство, требующее от них принять меры незамедлительно.

«Джиллиан считает, что мобильные телефоны представляют собой серьезную проблему с точки зрения отвлечения внимания, деструктивного поведения и издевательств, – рассказал инсайдер в правительстве страны. – Это одна из самых больших проблем, с которыми приходится сталкиваться детям и учителям, поэтому она предложит путь вперед, чтобы дать учителям возможность запретить использование мобильных телефонов в классах».

В некоторых школах в Англии уже запрещено использование мобильных телефонов, при этом ученики должны сдавать свои телефоны каждое утро – в противном случае им грозит наказание в виде задержания, если их поймают за их использованием.

Но многие другие по-прежнему разрешают их использование, особенно во время перерывов, несмотря на растущее количество доказательств того вреда, который они наносят, поясняет Daily Mail.

Лондон, Елена Васильева

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