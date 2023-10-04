В Испании два рабочих погибли в чане с вином

В Испании двое рабочих погибли в чане с Риохой.

Местные СМИ назвали этих мужчин Херардо Хубера и Феликс Креспо, 60 и 61 год, они работали на семейной винодельне Креспо Сабала в Лансьего в северной Испании.

Герадо поскользнулся и упал в чан, когда в воскресенье проверял процесс ферментации вина на складе.

Затем Феликс бросился ему на помощь, но оба мужчины умерли, по-видимому, надышавшись углекислым газом.

31-летний мужчина, имя которого не называется, также пострадал от токсичных паров и был доставлен по воздуху в ближайшую больницу.

Местный мэр Ициар де Алава Мартинес де Икая отметила: «Мы все сделали бы это, чтобы спасти члена семьи». Она добавила, что двое погибших мужчин были хорошо известны в городе, и их смерть «глубоко потрясла» местных жителей.

Регион славится производством темно-красного насыщенного вина Риоха.

Расследованием обстоятельств смерти занимается Баскский институт безопасности труда.

Мадрид, Елена Васильева

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