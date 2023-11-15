Тысячи землетрясений ежедневно – Исландия готовится к извержению вулкана

Исландия готовится к извержению вулкана. Ученые говорят, что магма поднимается все ближе и ближе к поверхности земли, а тысячи землетрясений в последние дни разрушают дома и уже превратили одно поселение на 4000 человек в «город-призрак».

Вулкан Фаградальсфьялль угрожает извергнуться в течение нескольких дней, а в соседнем рыбацком городке Гриндавик открылись зияющие пропасти, вынудившие всех его жителей эвакуироваться.

Тем, кому разрешили вернуться в свои дома вместе с экстренными службами для сбора вещей, вчера было приказано эвакуироваться после того, как Исландское метеорологическое бюро заявило, что его счетчики обнаружили повышенный уровень диоксида серы – возможный индикатор извержения.

По мнению экспертов, к северо-западу от Гриндавика образовалось и растет огромное магматическое вторжение длиной девять миль, причем магма находится на расстоянии всего 500 метров от поверхности.

Всего несколько дней назад эксперты говорили, что магма скапливается на глубине трех миль под землей, но теперь, если оценки верны, она поднялась гораздо ближе.

«На данном этапе невозможно точно определить, может ли и где магма достичь поверхности», – заявили в метеорологическом бюро.

Исландское метеорологическое бюро сообщило полиции во вторник, что их новые счетчики обнаружили повышенный уровень диоксида серы, что побудило начальника полиции эвакуировать Гриндавик.

Бенедикт Офейгссон, геофизик Метеорологического бюро, сказал, что, хотя количество обнаруженного SO2 невелико, его увеличение указывает на приближение магмы к поверхности.

Диоксид серы – это токсичный газ, выделяемый магмой при подъеме на поверхность, и его высокое воздействие смертельно для человека. Если он обнаружен в не извергающемся вулкане, это может быть признаком того, что он скоро извергнется.

Хотя число землетрясений сократилось, а толчки стали менее сильными, чем в предыдущие дни, эксперты заявили, что это может указывать на то, что магма находится ближе к поверхности, и указывать на то, что извержение может быть неизбежным.

«Извержению обычно предшествует меньшая сейсмическая активность, потому что вы подошли настолько близко к поверхности, что не можете создать сильное напряжение, чтобы вызвать сильные землетрясения», – сказал Рикке Педерсен, возглавляющий Северный вулканологический центр в Рейкьявике.

«Это ни в коем случае не следует воспринимать как признак того, что вспышка не приближается», – сказала она.

В случае худшего события власти готовятся построить защитные стены вокруг близлежащей геотермальной электростанции, которая, как они отчаянно надеются, защитит ее от потоков лавы.

Министр юстиции Исландии Гудрун Хафстейнсдоттир сообщила во вторник RUV, что большая дамба была спроектирована для защиты геотермальной электростанции Сварценги, расположенной чуть более чем в шести километрах от Гриндавика.

По ее словам, на завод доставляют оборудование и материалы, которыми можно было бы заполнить 20 000 грузовиков, а строительство ожидает официального одобрения правительства.

Завод производит горячую и холодную воду и электроэнергию для всей страны, и представитель его оператора HS Orka заявил, что перебои не повлияют на электроснабжение столицы Рейкьявика.

Меду тем, в Исландии растут опасения, что извержение может повторить хаос, вызванный извержением Эйяфьятлайокудля в 2010 году, однако вулканологи заявили, что Фаградальсфьялль не создаст такого огромного облака пепла, как было с Эйяфьятлайокудлем.

Напомним, что извержение, произошедшее 13 лет назад, вызвало крупнейшую остановку глобальной авиации со времен Второй мировой войны: было отменено 50 000 рейсов и пострадало восемь миллионов пассажиров.

Москва, Елена Васильева

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