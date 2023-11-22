В Германии хотят запретить проституцию – страна превращается в большой бордель Европы

Большая дискуссия развернулась в Германии – немецкие политики предлагают запретить в стране проституцию.

С момента легализации платных секс-услуг прошло два десятилетия и теперь жители Германии считают, что страна превратилась в один большой бордель Европы.

Правоцентристская партия ХДС входит в число тех, кто призывает к частичной повторной криминализации этой практики, утверждая, что легализация 2002 года не достигла своих целей по предоставлению секс-работникам большего количества прав и признания в соответствии с законодательством Германии.

Продажа секса была легализована в 2002 году предыдущим левоцентристским правительством с целью предоставить 250 000 секс-работников, работающих в Германии, права трудоустройства, доступ к социальным пособиям и право подавать в суд на клиентов, которые отказываются платить за услуги.

Но ведущие политики утверждают, что на практике подавляющее большинство секс-работников в Германии не имеют таких расширенных прав и защиты.

Доротея Бэр, заместитель лидера парламентской группы двух основных христианско-демократических партий Германии, ХДС и ХСС, заявила, что почти все секс-работники страны приехали из заграницы, и не имеют документов, и поэтому находятся во власти эксплуататоров – торговцев людьми и сутенеров.

«Не может быть настоящего равенства, пока мы признаем, что с сотнями тысяч женщин обращаются как с рабынями. Это оскорбление человеческого достоинства, с которым нам необходимо срочно положить конец», – рассказала Доротея Бэр Bild.

По ее мнению, сутенеры и торговцы людьми получили наибольшую выгоду от легализации секс-индустрии.

«Германия стала борделем Европы. С женщинами обращаются самым жестоким образом со стороны клиентов и сутенеров», – предупредила она.

ХДС, оппозиционная партия Германии, хочет принять так называемую скандинавскую модель, согласно которой клиентов можно привлечь к ответственности за покупку секс-услуг, но секс-работников при этом не наказывают.

Впервые он был принят в Швеции в 1999 году. После того, как правительство назначило специальный комитет по изучению последствий частичной декриминализации секс-работы, который обнаружил, что в период с 1999 по 2008 год уличная проституция сократилась вдвое.

Вскоре после этого ряд стран, в том числе Норвегия, Исландия, Канада и Северная Ирландия, приняли в той или иной форме законодательство по образцу Северных стран для частичной декриминализации секс-работы.

Законопроект, предложенный ХДС, предусматривает закрытие публичных домов и запрет на сдачу квартир в аренду секс-работникам.

Эти меры, утверждает Бэр, сократят, но не искоренят секс-работу в Германии.

Это предложение набирает обороты среди правящей партии Германии, социал-демократов. Лени Бреймайер, депутат от СД, назвала предложение оппозиции «шагом в правильном направлении».

Судя по всему, это оказало значительное влияние на высшие политические эшелоны Германии: канцлер страны Олаф Шольц заявил на прошлой неделе, что его всегда «морально возмущало» то, что мужчины покупали секс.

Позже правительство отступило, а министр по делам семьи Германии Лиза Паус заявила, что не планирует менять действующие законы.

Организации, представляющие секс-работников, недовольны этими предложениями, заявляя, что нет никаких доказательств того, что законодательство по образцу Северных стран помогает женщинам или снижает уровень секс-бизнеса.

Профессиональная ассоциация эротических и сексуальных услуг, представляющая бордели и независимых проституток, заявила, что наказание клиентов только сделает работу более опасной.

Берлин, Елена Васильева

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