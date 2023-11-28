Шведский лыжник рассказал, как отморозил пенис во время соревнований в Финляндии

Шведский лыжник Калле Хальфварссон испытал на себе необычные последствия соревнований в ледяную погоду в Финляндии в минувшие выходные.

После участия в 20-километровой гонке Кубка мира в Руке Хальфварссон рассказал, что ему пришлось укрыться в тепле после того, как он заморозил пенис.

По данным Reuters, в начале гонки температура упала минус 15 градусов по Цельсию.

«Я заморозил свой пенис. На самом деле», – сказал Хальфварссон шведскому изданию Expressen. – Блин, мне пришлось лежать там [палатка спортсменов] 10 минут, чтобы согреться. Это чертовски больно. Это ужасно».

Хальфварссон уже получал такую ​​же травму раньше, сообщает Expressen, но, к счастью, 34-летний спортсмен смог увидеть забавную сторону в случившемся с ним, добавив: «Мне повезло, что у меня скоро будет второй ребенок, потому что это будет трудно в будущем, если я буду продолжать в том же духе».

Норвежец Ян Томас Йенссен возглавил подиум в воскресной гонке, опередив чеха Мишеля Новака, занявшего второе место, и своего товарища по команде Харальда Остберга Амундсена, занявшего третье место. Хальфварссон стал первым шведом, пересекшим финишную прямую, занявшим 18-е место.

Лыжники, которые обычно соревнуются в обтягивающих гоночных костюмах и тонкой нижней одежде, могут получить переохлаждение конечностей.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине финн Реми Лейндхольм пострадал от обморожения полового члена, и ему пришлось приложить грелку к пораженному участку в конце гонки с масс-стартом на 50 км. Лейндхольм, как и Хальфварссон, ранее уже сталкивался травмой пенис во время соревнований в Руке.

На вопрос Expressen, может ли он описать это ощущение, Хальфварссон ответил: «Нет. Те, кто знает, они знают. Но вот совет от меня. Держитесь подальше от этого, потому что это худшее, что вы можете испытать».

Напомним, что принц Гарри также рассказал в своей автобиографии, что страдал от обморожения полового члена на свадьбе своего брата Уильяма и Кейт Миддлтон после экспедиции на Северный полюс в 2011 году.

Хельсинки, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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